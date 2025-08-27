В Северодвинске будут судить мужчину, который пять раз похищал знакомую

В Северодвинске перед судом предстанет 50-летний мужчина, который несколько раз похищал знакомую, чтобы выяснить отношения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в период с августа 2024 года по июль 2025 года. По данным следствия, мужчина с целью выяснения отношений несколько раз насильно усаживал потерпевшую в свой автомобиль, отвозил в лесополосу и удерживал в салоне машины на протяжении нескольких часов. После очередного похищения пострадавшая обратилась в полицию.

По факту совершения пяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 126 УК РФ — похищение человека, возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.