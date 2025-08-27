Мужчина, который напал на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, оказался террористом и членом ИГИЛ* (организация запрещена в России), сообщает Telegram-канал 112.

«25-летний Шеравган Кунджумов вступил в ряды исламистов еще в 2017 году. Вместе с группой других таких же радикалов, готовил теракты на территории ряда регионов. Лично изготавливал взрывные устройства, чтобы боевое крыло их ячейки потом применило их на объектах транспорта и в торгово-развлекательных центрах», — сообщает канал.

По данным 112, преступники готовили атаки весь 2017-й год до конца лета. В арсенале имели автоматы, пистолеты, гранаты. Но 10 августа их схрон нашли силовики и в течении пары дней задержали всех боевиков. Все участники группы получили серьезные сроки, Кунджумов недавно вышел на свободу.

27 августа в Москве мужчина напал с ножом на полицейских. Все произошло на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Парень поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Позже мужчину задержали.

