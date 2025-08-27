В Осетии задержали подозреваемого в планировании поджога самолета в аэропорту

Сотрудники управления ФСБ России по Северной Осетии задержали мужчину, который подозревается в планировании теракта на территории аэропорта Владикавказа. Об этом сообщил Telegram-канал «KрыльяTV Осетия» со ссылкой на ведомство.

По данным ФСБ, 25-летний россиянин намеревался совершить поджог самолета.

«Он (подозреваемый — «Газета.Ru») приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, теракте, а также о содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что подозреваемый уже заключен под стражу.

Утром 27 августа ФСБ сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в подготовке к диверсии в Саратовской области. По данным ведомства, он планировал установить модуль навигации для беспилотников ВСУ возле военного аэродрома в Энгельсе. Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда.