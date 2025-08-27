Россиянин украл батареи из дома приютившей его женщины

В Амурской области вынесли приговор мужчине, укравшему батареи из дома женщины, которая бесплатно его приютила. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в октябре 2024 года — женщина на безвозмездной основе предоставила мужчине в пользование дом. Жилец, не имея денежных средств, с помощью металлического лома снял во всех помещениях дома чугунные батареи, которые затем разбил на секции для удобства транспортировки и продажи. В результате его действий хозяйке дома был причинен имущественный ущерб в размере около 8 тысяч рублей.

Приговором Мазановского районного суда мужчина признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. С учетом полного признания вины и раскаяния ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.