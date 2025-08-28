В регионе РФ приостановили движение поездов после атаки беспилотников

В Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает Приволжская железная дорога в Telegram.

Отмечается, что после падения фрагментов дрона станции Петров Вал загорелось здание, не относящееся к пассажирской инфраструктуре. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Ранее жители Петров Вала рассказали об атаке украинских дронов на город. По их словам, громкий взрыв раздался в начале третьего, до этого в населенных пунктах Камышинского района слышали звуки пролета дронов.