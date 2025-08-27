Стало известно, чем владеет задержанный мэр Владимира

Главу Владимира Дмитрия Наумова, как сообщают СМИ, задержали 27 августа. Обозреватели aif.ru изучили информацию о его собственности.

По состоянию на 2021 год Наумову принадлежал земельный участок площадью 456 квадратных метров, две квартиры по 30,7 квадратных метров каждая и автомобиль Mazda CX-5. На его супругу оформлены земельный участок площадью 456 квадратных метров, дом площадью 17,4 квадратных метров и две квартиры по 29,8 и 40,6 квадратных метров соответственно.

«Доход Наумова за 2021 год составил 1832076, 39 руб., его супруги — 532577,84 руб», — говорится в публикации издания.

По информации из СМИ, мэр Владимира Дмитрий Наумов был задержан по подозрению в махинациях с кладбищенскими земельными участками. По данным источников, сотрудники ФСБ провели обыски в приемной городской администрации рано утром 27 августа. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района.