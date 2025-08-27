В Перми мужчина на авто сбил соседа и избил его клюшкой для гольфа за замечание
В Перми мужчина на машине сбил соседа, после чего избил его клюшкой для гольфа. Всё это — из-за замечания про неправильную уборку на участке.
Как сообщает Следственный комитет, остановить «разъярённого мужчину» смогли жители соседнего дома, услышавшие крики о помощи. Наезд на пешехода он совершил на иномарке его знакомого.
Пострадавший мужчина сейчас в больнице, рассказал RT источник в правоохранительных органах.
В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.