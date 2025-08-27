В российском регионе запретили публикацию последствий атак беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о запрете на публикацию информации, в том числе фотографий и видеороликов, о последствиях атак украинских беспилотников, расположении военных объектов, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона.

В частности, запрещено публиковать материалы с дронами и другими средствами поражения, по которым можно определить их тип, место падения и тд. При этом ограничения не распространяются на правоохранителей и органы власти.

До этого глава Чувашской Республики Олег Николаев ввел полный запрет на фото и видеосъемку беспилотных атак, мест падения БПЛА, работы силовиков, а также охраняемых объектов.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 27 августа силы противовоздушной обороны за ночь сбили 26 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».