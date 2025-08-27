После массовой драки у детсада в Ленобласти задержали десятки мигрантов

В Ленинградской области полицейские задержали десятки мигрантов после массовой драки у детского сада. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Предварительно, правоохранительные органы задержали 26 иностранцев, которые законно пребывают на территории России. Также были задержаны еще четыре мигранта, которые незаконно находятся в стране.

Инцидент произошел в поселке Янино, около строящегося детского сада на Голландской улице. К моменту прибытия на место сотрудников правоохранительных органов участники потасовки разбежались — точные причины конфликта на данный момент не уточняются.

До этого самарцы подрались с тольяттинцами «стенка на стенку» на музыкальном фестивале. Ведущий попытался усмирить дерущихся со сцены, однако страсти лишь накалялись.