В Новосибирске задержали руководство клиники Мешалкина по делу о взятках

В Новосибирске задержали директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя по экономике Артема Пухальского по делу об особо крупных взятках. Об этом сообщает портал Ngs.ru со ссылкой на источник.

По версии следствия, представители руководства клиники вступили в сговор с предпринимателями, которым в обмен на средства помогали заключать госконтракты на поставку оборудования и материалов в медучреждение.

Отмечается, что в кабинетах Чернявского и Пухальского прошли обыски. Обоих задержанных планируют этапировать в Москву, где состоится суд.

22 августа следствие предъявило обвинение по делу о растрате бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко. Его обвиняют в растрате при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене. Предполагается, что он причастен к хищению более 100 млн рублей. Мужчину арестовали на 1 месяц 23 суток.