Что известно о мощном землетрясении в Дагестане

Ночью в нескольких городах Дагестана произошли мощные подземные толчки, которые ощутили жители Каспийска, Дербента, Избербаша и Хасавюрта. Здания заметно колебались, что вызвало тревогу у местных жителей. Эпицентр землетрясения находился в акватории Каспийского моря, передает «Царьград».

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Каспийском море, примерно в 88 километрах от Махачкалы, сообщили специалисты-сейсмологи. В Карабудахкентском районе также были зафиксированы колебания с магнитудой 3,4.

Также специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6 баллов в районе Каспийского моря, недалеко от Дербента. Эпицентр находился в 41 километре от города на глубине около 12 километров. По информации МЧС, на данный момент в Дербенте нет пострадавших и разрушений зданий.

Представители МЧС официально заявили об отсутствии человеческих жертв и повреждений инфраструктуры. Спасательные службы не получили сообщений о происшествиях от граждан. Социальные учреждения и инфраструктурные объекты функционируют в штатном режиме. Землетрясение ощущалось жителями всей республики, а также в соседних регионах, городах и даже странах: Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане и Грузии.