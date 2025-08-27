55-летнего контрактника заподозрили в изнасиловании школьницы

В Великом Новгороде задержали 55-летнего контрактника за изнасилование девочки

По данным объединённой пресс-службы судов Новгородской области, Великоновгородский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из материалов дела, инкриминируемые преступления были совершены в ночь с 25 на 26 июня 2025 года в Великом Новгороде. Подсудимому вменяются изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сопряжённые с угрозой убийством.

Следствие указывает на общественную опасность обвиняемого и тяжесть преступлений, за которые предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Также стало известно, что он ранее уже был судим за аналогичные деяния, но был условно освобождён от наказания в связи с заключением контракта с Минобороны России.

В связи с этим следователи полагают, что, находясь на свободе, он может скрыться от правосудия или продолжить преступную деятельность. Суд счёл доводы следствия обоснованными, и срок содержания обвиняемого под стражей был продлён до 26 сентября 2025 года для завершения всех необходимых процессуальных действий.