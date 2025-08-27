В Башкирии двух пенсионеров осудили за обман депутата

Два пенсионера из Башкирии получили срок за попытку обмануть депутата Курултая на $300 тыс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Отмечается, что 69-летний экс-гендиректор «Башкирнефти» и бывший глава Архангельского района Гимран Габитов вместе с 71-летним бизнесменом Лечи Абухаджиевым вымогали у депутата от КПРФ Вадима Старова деньги в обмен на компромат.

Потерпевший обратился в полицию. В итоге суд вынес обвинительный приговор и назначил им наказание в виде четырех лет и четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пострадавший депутат Вадим Старов задекларировал в 2021 году доход всего 380 тысяч рублей.

До этого в Курске за вымогательство и похищение людей задержали полицейского и двоих местных жителей. По версии следствия, фигуранты требовали у одного из пострадавших деньги в размере 300 тысяч рублей, угрожая применить силу. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перевел одному из подозреваемых часть суммы.