Во Владимире задержали мэра города

Во Владимире, как сообщает «Зебра ТВ», со ссылкой на информированные источники, задержан мэр города Дмитрий Наумов.

© Московский Комсомолец

Наумова, по информации телеканала, скорее всего, подозревают в связях с членами задержанной ранее преступной группировки. Она известна в регионе как «кладбищенская мафия».

Телеканалу в администрации города пока не стали предоставлять официальные комментарии «по данному вопросу».

По результатам избрания на конкурсной основе Наумов с 21 ноября 2022 года является главой города Владимира.