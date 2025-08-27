В Польше арестовали двух граждан России

Два гражданина России были задержаны польскими полицейскими на шоссе в Лодзинском воеводстве по подозрению в якобы совершении убийства в Бельгии.

Польские полицейские задержали двух граждан России, которых разыскивала Бельгия по подозрению в убийстве, передает ТАСС.

Задержание произошло вечером 26 августа на шоссе А2, недалеко от развязки Скерневице, при участии нескольких подразделений Лодзинского гарнизона.

«Вечером 26 августа на шоссе А2, в районе развязки Скерневице, полицейские из нескольких районов Лодзинского гарнизона задержали двух граждан России, разыскиваемых по европейскому ордеру на арест по подозрению в убийстве в Бельгии», – говорится в заявлении полиции в соцсети X.

Имена задержанных не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше прошли обыски по делу о «шпионаже в пользу России». Польские спецслужбы ранее задержали гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России.