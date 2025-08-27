Во Владимире задержан мэр города Дмитрий Наумов
Во Владимире сотрудники ФСБ задержали мэра города Дмитрия Наумова. Об этом сообщает aif.ru.
По данным газеты, силовики пришли в приемную городской администрации утром 27 августа.
«Сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ждали прихода главы города», — уточнили журналисты.
Причины, по которым градоначальник оказался в поле зрения правоохранительных органов, не раскрываются.
Дмитрий Наумов родился 30 октября 1979 года в поселке Мстёра Владимирской области. Свою карьеру он начал в жилищно-коммунальной сфере Мстёры, постепенно продвигаясь от инженера до заместителя главы администрации округа. В последующие годы он занимал руководящие должности в различных подразделениях администрации Вязниковского района и родной Мстёре.
В 2019 году Наумов стал главой администрации Гороховецкого района, а с ноября 2022 года, по результатам избрания на конкурсной основе — мэр города Владимира. Женат, воспитывает дочь