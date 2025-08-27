Напавший с ножом и коктейлями Молотова на полицейских в Москве объяснился

Вооруженный ножом иностранец, напавший на полицейских в Москве, объяснил следователям свой поступок. Об этом пишет «МК».

Мужчина заявил, что он недоволен предвзятым отношением к мусульманам в российских тюрьмах, поэтому он взял два коктейля Молотова и метнул в автомобили МВД и коммунальных служб, а затем набросился с ножом на прибывших полицейских.

На допросе иностранец отказался говорить на русском языке, ему был вызван переводчик. Мужчина проживает в подмосковной Балашихе.

В отношении него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, 27 августа мужчина у АЗС на Щелковском шоссе метнул две бутылки с зажигательной смесью в автомобили МВД и госучреждение «Жилищник». Затем он накинулся с ножом на прибывших на место происшествия сотрудников полиции. Задержание мужчины оказалось напряженным и эмоциональным, один из силовиков снял на видео преследование нападавшего.

Мотивом нападения на полицейских в Москве могла быть ненависть к сотрудникам правоохранительных органов.