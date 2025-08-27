Россиянин надругался над десятилетней девочкой на лестничной клетке

В Екатеринбурге мужчину подозревают в надругательстве над десятилетней девочкой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Стачек. По версии следствия, в одном из домов молодой человек надругался над ребенком на лестничной площадке. Жил ли кто-то из участников в этом доме, не уточняется.

После того как заявление о произошедшем поступило в правоохранительные органы, «по горячим следам» задержали мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы», – напомнили в ведомстве.

На данный момент фигурант находится под стражей. Сотрудники СК продолжают проводить необходимые мероприятия, чтобы закрепить доказательную базу. Назначены экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.