«Не хватило страховки в $35 тысяч»: альпинист о спасении Наговициной

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев заявил, что на спасение россиянки Натальи Наговициной с пика Победы не хватило стандартной страховки в $35 тысяч. Его слова приводит aif.ru.

«Обычно в эту сумму эвакуация укладывается, поэтому этого хватает. Конечно, она могла сказать, что ей нужна сумма больше, но никто же не ожидает, что настолько будет серьезно. Тем более, что это типичная сумма, она не доплатила больше, но и меньше тоже нет. Это вполне стандартное решение для альпинистов, совершающих это восхождение», — отметил он.

С момента перелома ноги Наговициной прошло около 15 суток. Продолжить спасательную операцию на сегодняшний момент не представляется возможным из-за погодных условий. 27 мая Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.