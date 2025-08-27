В Курске полицейского и двоих мужчин задержали за похищение людей

В Курске полицейского и двоих местных жителей задержали за похищение людей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, фигуранты потребовали у одного из пострадавших деньги в размере 300 тысяч рублей, при этом угрожая применить силу. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перевел одному из подозреваемых часть суммы, однако фигурантов это не устроило.

«Злоумышленники с целью незаконного получения оставшейся части вымогаемых денежных средств лишили свободы потерпевшего и его знакомого», – сообщается в публикации.

Позже троих мужчин задержали, среди них оказался полицейский. В отношении компании возбудили дела по нескольким статьям, в том числе о незаконном лишении человека и вымогательстве.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, следователи просят суд об аресте фигурантов. Тем временем сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.