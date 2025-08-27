СК возбудил дело после нападения мужчины на полицейских в Москве

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после нападения мужчины на полицейских на Щелковском шоссе в Москве. Сначала злоумышленник кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД, а после напал с ножом на силовиков. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в пресс-службе СК России.

— В Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Фигурант, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел примерно в 9 часов утра 27 августа. Причиной нападения мужчины на полицейских стала его ненависть к правоохранительным органам. В результате произошедшего никто не пострадал. Злоумышленника удалось задержать.