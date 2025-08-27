Улицу в Химках затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы

В Химках на Совхозной улице прорвало теплотрассу. Об этом в среду, 27 августа, пишет Telegram-канал 112.

По словам местных жителей, улицу затопило кипятком. На данный момент информации о произошедшем со стороны экстренных служб нет, уточняется в сообщении.

Другой случай произошел в районе Медведково, где шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком возле дублера Полярной улицы. Тогда улицу, автомобили и дороги залило горячей водой. Кроме того, дорогу у станции метро «Молодежная» в Москве залило горячей водой.

Зимой на Уральской улице в районе дома 19 в столичном Гольянове также прорвало трубу с кипятком. Вода вытекала прямо на проезжую часть, район заволокло паром.