Напавшего с зажигательной смесью на московских полицейских задержали

В Москве задержали мужчину, напавшего на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, молодой человек кинул бутылку с зажигательной смесью в сотрудников полиции. Это произошло около заправки.

Все произошло на Щелковском шоссе. По имеющимся данным, мужчина поджог два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали правоохранители и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Причины преступления устанавливаются.