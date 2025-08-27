Россиянина будут судить за нападение на друга с лопатой

В Белгородской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в нападении на знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Губкин. По версии следствия, местный житель распивал со знакомым алкогольные напитки. В какой-то момент гость высказал претензии к хозяину, так как, по его мнению, мужчина неправильно воспитывал своих несовершеннолетних детей.

Это не понравилось подозреваемому, он схватился за лопату и нанес знакомому более 20 ударов в область головы и шеи. Поняв, что пострадавшему уже не помочь, фигурант перенес гостя на приусадебный участок, но там его обнаружили.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Амурской области женщина пострадала, сделав замечание своему сыну. Родительнице не нравилось, что мужчина постоянно выпивает, но, когда она высказалась, родственник схватил палку и нанес не менее трех ударов по голове.