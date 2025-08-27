В российском регионе после проливных дождей ввели режим ЧС

Стихия привела к разливу реки Казачка, которая вышла из берегов, снесла автомобильный мост и отрезала от «большой земли» село Колхозное.

В результате паводка часть жилых домов затоплена по окна, разрушены теплицы, повреждены инфраструктурные объекты. Передвигаться по улицам стало возможно только на лодках или высокой спецтехнике вроде «Уралов» и «вахтовок», поскольку легковые автомобили оказались бесполезны и тонули. Ситуацию усугубляет отсутствие электроснабжения.

Власти ввели режим ЧС и приступили к эвакуации населения. Спасатели на спецтранспорте вывозят людей из опасной зоны, организован пункт временного размещения.

Особое внимание уделяется безопасности детей, которые составляют почти четверть жителей пострадавшего села.