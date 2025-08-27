Сорвана попытка диверсии у военного аэродрома в Энгельсе

ФСБ сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в подготовке к диверсии в Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина планировал установить модуль навигации для беспилотников ВСУ возле военного аэродрома в Энгельсе. Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда.

С 2019 по 2022 год подозреваемый жил во Львовской области Украины. После окончания срока временного проживания он перестал отмечаться в миграционных органах, что привлекло внимание Службы безопасности Украины. Там его завербовали, пообещав украинское гражданство в обмен на выполнение задания в России.

В Киеве мужчина прошел подготовку и под видом возвращения домой приехал в Волгоград. Позднее он отправился в Саратовскую область, где должен был выполнить полученные указания. Однако реализовать замысел ему не удалось — его задержали по месту жительства.

До этого ФСБ опубликовала видео с участием задержанных агентов Киева, причастных к подрывам автомобилей в Донецкой народной республике. Фигурантов связывают с диверсиями в марте и декабре 2024 года, когда были атакованы машины сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН по ДНР.