Многодетную мать обвинили в 50 кражах продуктов из магазинов Красноярска

В Красноярске судимая мать четверых детей, попавшись на очередной краже, попыталась сбежать от полиции через окно и попала в больницу. Оттуда сибирячка на костылях снова отправилась воровать.

С мая прошлого по март нынешнего года 33-летняя судимая жительница Красноярска совершила более полусотни краж в супермаркетах. Набрав продуктов и прочих товаров, она уходила из магазина мимо кассы и продавала добычу прохожим. Женщину поймали и передали правоохранителям работники одной из торговых точек.

Оказавшись в полиции, многодетная мать решила сбежать через окно, упала и тяжело травмировала спину и ноги. Из медучреждения непростая пациентка улизнула на костылях.

"Она направилась в ближайшие супермаркеты, и кражи повторились", - рассказали в краевой прокуратуре.

Женщину снова задержали и взяли под стражу. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинением переданы в суд.