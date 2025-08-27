В Москве мужчина напал с ножом на полицейских

В столице произошло нападение на сотрудников полиции. Об этом в среду, 27 августа, сообщает Baza.

Инцидент случился на Щелковском шоссе у остановки «Хроматрон». Неизвестный молодой человек поджег два предмета и вышел на проезжую часть.

Когда на место прибыли полицейские и попытались задержать нарушителя, тот достал нож и оказал сопротивление правоохранителям, передает Telegram-канал.

Ранее на Алтае группа подростков напала на соратника «Русской общины». Инцидент произошел в Рубцовске: подростки проявляли неуважение к женщинам, и после того, как он сделал им замечание, они начали вести себя агрессивно. Во время избиения подростки, по словам россиянина, заявляли, что будут «резать русню» и не боятся общественников.

Группа несовершеннолетних напала на мужчину на остановке общественного транспорта около станции МЦД Щербинка в Новой Москве. Причиной послужил внешний вид потерпевшего. Несовершеннолетние также повредили дверь автобуса, в который зашел мужчина, и агрессивно вели себя по отношению к пассажирам.