Скандальному блогеру Маркаряну может грозить 15 лет тюрьмы
Блогеру Арсену Маркаряну может грозить до 15 лет тюрьмы. Как сообщает «Царьград», об этом заявил юрист Дмитрий Нестеренко.
По словам эксперта, Маркаряна могут проверить на причастность к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних — если вина подтвердится, то блогер может попасть в тюрьму на длительный срок.
«Он на камеру признавался в совершении преступлений, которые могут подпадать под статьи "Изнасилование" и "Растление малолетних". Конечно, у подозреваемого будет мощная защита. Вопрос в настойчивости следователей и их принципиальной позиции», — заявил Нестеренко.
Обозреватель телеканала Ольга Антонова считает, что теперь вся Россия будет наблюдать битву «правосудия и кошелька».
«Наверняка ещё диаспора подключится. Ей терять такого бойца невыгодно — стримы Маркаряна собирали миллионы просмотров. И приносили десятки миллионов рублей», — подчеркнула она.
Напомним, что Маркарян позиционирует себя как блогер и создать курса «База», методики которого якобы помогают мужчинам стать более уверенными и сильными. Свою популярность он приобрел в том числе и из-за резких высказываний о женщинах.
23 августа Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ либо интернета). Блогера арестовали на 17 суток.