Скандальному блогеру Маркаряну может грозить 15 лет тюрьмы

Блогеру Арсену Маркаряну может грозить до 15 лет тюрьмы. Как сообщает «Царьград», об этом заявил юрист Дмитрий Нестеренко.

© Соцсети

По словам эксперта, Маркаряна могут проверить на причастность к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних — если вина подтвердится, то блогер может попасть в тюрьму на длительный срок.

«Он на камеру признавался в совершении преступлений, которые могут подпадать под статьи "Изнасилование" и "Растление малолетних". Конечно, у подозреваемого будет мощная защита. Вопрос в настойчивости следователей и их принципиальной позиции», — заявил Нестеренко.

Обозреватель телеканала Ольга Антонова считает, что теперь вся Россия будет наблюдать битву «правосудия и кошелька».

«Наверняка ещё диаспора подключится. Ей терять такого бойца невыгодно — стримы Маркаряна собирали миллионы просмотров. И приносили десятки миллионов рублей», — подчеркнула она.

Напомним, что Маркарян позиционирует себя как блогер и создать курса «База», методики которого якобы помогают мужчинам стать более уверенными и сильными. Свою популярность он приобрел в том числе и из-за резких высказываний о женщинах.

23 августа Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ либо интернета). Блогера арестовали на 17 суток.