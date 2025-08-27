На Сахалине начали эвакуировать жителей подтопленных домов

В Невельском районе Сахалинской области из-за интенсивных осадков вышла из берегов река Казачка, спасатели приступили к эвакуации местных жителей, сообщили в МЧС России.

Подтопленными оказались 24 приусадебных участка и семь домов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На месте работают 27 специалистов и 12 единиц техники. Они отслеживают гидрологическую обстановку, занимаются информированием граждан, вывозят людей с подтопленных территорий.

Также оказывается адресная помощь.

Уже эвакуированы 37 человек.

Ранее на Сахалине исчезла группа из четырех человек, которая ушла в лес 23 августа собирать дикоросы, на их поиски отправились спасатели и волонтеры.

До этого в августе сильные ливни прошли в Оймяконском районе Якутии, там подтопило около 30 приусадебных участков.