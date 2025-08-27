ФСБ задержала жителя Крыма

Силовики задержали жителя Джанкойского района Крыма по подозрению в оправдании теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике и Севастополю.

По версии спецслужбы, мужчина 1992 года рождения является администратором канала в мессенджере Telegram. В своих публикациях он публично оправдывал террористический акт, что подтверждается лингвистической экспертизой. Кроме того, ранее он уже был осужден по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", за что отбывал 2 года в колонии общего режима.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет", по которой ему грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу на 2 месяца.

Ранее Севастопольский городской суд приговорил 45-летнего местного жителя к 14 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по делу о государственной измене. Также мужчине назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что осужденный фотографировал корабли Черноморского флота России и отправлял снимки представителю Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также мужчина высылал видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии.