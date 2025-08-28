ВСУ атаковали российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 28 августа, атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что в городе Шебекино был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.

«В Валуйском округе в селе Соболевка дрон нанес удар по частному дому — выбиты окна и поврежден фасад. Также осколками посечены два легковых автомобиля», — написал Гладков.

За день ВСУ нанесли удар по ряду населенных пунктов области: Шебекино, Новая Таволжанка, Муром, Никольское, Ясные Зори, Таврово, Красный Октябрь, Новый Оскол, Соболевка, Казинка, Берёзовка, Грузское, Беленькое.

Установка НПЗ загорелась на юге России после удара ВСУ

Ранее сообщалось, что боец самообороны, командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов попал под артиллерийский удар в Белгородской области.