Возбуждено новое дело против экс-замглавы Минобороны Иванова

В отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы оружия СС и люфтваффе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Новое уголовное дело о незаконном хранении оружия в отношении Иванова возбудили следственные органы, сообщил собеседник ТАСС.

Обвинение пока официально не предъявили, но сам Иванов давал пояснения по этому факту.

В доме Иванова нашли модифицированные карабины «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и переделанный автоматический пистолет Стечкин (АПС). Всего у экс-замминистра обнаружили 26 единиц огнестрельного и холодного оружия.

Коллекция включала пистолеты, мечи, шпаги, кортики, а также образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. Среди предметов – пистолет 1879 года, ружье первой трети XIX века, кортик ВВС люфтваффе 1937 года, штык-тесак образца 1878 года, французская сабля XI века, а также шпага под трость и трость-стилет XIX века.

Генпрокуратура считает, что Иванов приобретал антикварное оружие на преступные доходы.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Тимур Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову. Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.