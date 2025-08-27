Бывшего российского депутата-иноагента заочно арестовали

В Новосибирске суд заочно арестовал бывшего депутата городского совета Сергея Бойко (признан в России иностранным агентом) на два месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания в России или с момента экстрадиции или депортации на территорию родной страны. Бойко проходит обвиняемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

Мужчина внесен в список «иностранных агентов» 31 марта 2023 года. Он был независимым депутатом и избирался в горсовет в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». Бойко покинул Россию осенью 2021 года. 28 июня 2023 года его лишили мандата «в связи с утратой доверия». Экс-парламентарий пытался это оспорить, но получил отказ.