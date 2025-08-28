В Хабаровском крае мужчину унесло на бочке по реке в сторону Охотского моря

Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Магадана в труднодоступный Тугуро-Чумиканский район для поисков пропавшего мужчины.

«При попытке переезда через устье реки Тыл на автомобиле КАМАЗ группа из трех человек оказалась в зоне сильного прилива. В результате повышения уровня воды автомобиль заглох. Два человека смогли спастись самостоятельно, а 38-летнего мужчину с бочкой из-под ГСМ унесло течением в направлении Охотского моря», – сообщает МЧС Хабаровского края.

Поисково-спасательная операция началась немедленно после получения сигнала о происшествии.

Сотрудники ГИМС МЧС России, полиции и местные добровольцы провели масштабное обследование акватории устья реки Тыл и прибрежной полосы Охотского моря, охватив территорию около 25 км².

Поиски осложняются крайне труднодоступной местностью и отсутствием транспортной инфраструктуры. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье во время морской прогулки без вести пропала женщина.