МЧС Киргизии сделало заявление об альпинистке Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы на высоте около 7200 метров из-за травмы, официально признана без вести пропавшей, сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

© Соцсети

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести, передает ТАСС. Пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов сообщил: «Да, она (Наговицина) признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может».

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговицыной. Спасатели заявили о невозможности эвакуации Наговициной с пика Победы в этом году. Решение не объявлять Наговицыну погибшей было принято после завершения поисковой операции.