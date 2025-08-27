Главу района жестоко избили из-за одного слова

Главу района в Пензенской области избили металлической трубой после конфликта из-за бани. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в среду, 27 августа.

По данным канала, руководитель Каменского района Александр Помогайбо потребовал от жителя города Каменка снести баню на улице Белинская, дал ему на это три дня.

«Помогайбо потребовал убрать баню с территории, дав три дня на выполнение. Когда через три дня ничего не изменилось, он назвал собственника «свиньей». В ответ тот трижды ударил его металлической трубой по голове. Помогайбо доставили в больницу в Пензе», — уточнил очевидец.

Пострадавший избиение комментировать отказался, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что Каменский городской суд принял решение оштрафовать муниципального чиновника на 50 тыс. рублей за оскорбительные выражения.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области отметили, что Помогайбо разговаривал по телефону с подчиненным и произнес «слова оскорбительного характера, выраженные в неприличной, противоречащей общественным нормам морали и нравственности форме, унизив его честь и достоинство».