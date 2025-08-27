Главу района жестоко избили из-за одного слова

Главу района жестоко избили в Пензенской области из-за спора о бане. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

© Московский Комсомолец

По информации издания, инцидент произошел 27 августа днем. Около местной бани возникла драка, в ходе которой житель Каменки избил трубой чиновника.

По словам очевидцев, хозяин бани три раза ударил главу района якобы за то, что тот назвал его «свиньей».

Владелец участка не следил за территорией и отказался убрать баню, что и стало причиной конфликта.

На место происшествия пришлось вызывать скорую помощь, которая доставила чиновника в больницу. При этом сам пострадавший избиение комментировать отказался.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области за сутки произошло три пожара: сгорели баня, частный дом и мусор.