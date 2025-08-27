Семь домов получили повреждения после атаки дронов в Новошахтинске

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.

«В результате удара беспилотников в посёлке Соколово-Кундрюченский повреждены крыши домов и окна. Изначально поступили сведения, и ночью были обследованы три домовладения. Есть обращения от собственников семи домов, также известно о двух повреждённых автомобилях», — написал Бондаренко в своём Telegram-канале.

Рабочие группы комиссии по ЧС выехали на место для оценки ущерба горожан.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили ночью дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.