Посетители "Крокуса" покинули зал за несколько минут до концерта и спаслись

Во время судебного заседания по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" посетители концерта рассказали, что за несколько минут до трагедии покинули зал. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом - кто-то вышел на перекур перед концертом, кто-то подышать, кто-то за водой", - заявил источник агентства.

Он упомянул одного мужчину, который отлучился покурить перед терактом и не вернулся, после того как террористы мимо него прошли в концертный зал. Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы "Пикник". Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал.

Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 600. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).