Россиянку приговорили к пяти годам колонии за комментарии про Путина

Военный суд в Чите (Забайкальский край) приговорил местную жительницу к пяти годам колонии общего режима за оправдание терроризма и призывы к посягательству на жизнь президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, передает ТАСС.

© Газета.Ru

«2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор местной жительнице 1968 года рождения, причастной к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма», — говорится в сообщении.

По данным суда, фигурантка публиковала в Telegram сообщения, содержание которых оправдывало террористическую деятельность украинских спецслужб. В частности, речь идет о поддержке теракта на Крымском мосту и призывах к посягательству на жизнь российского лидера.

Отмечается, что на данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

26 августа в Москве задержали 47-летнего мужчину, который в соцсетях и мессенджерах публиковал призывы к расправе над российскими военными и сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возубили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, ее оправдание или пропаганду.

Ранее блогера Маркаряна задержали за реабилитацию нацизма при выезде из РФ.