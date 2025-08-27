СМИ назвали руководителя операции по подрыву «Севпотоков»

Гражданин Украины, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», руководил операцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении ордер на арест.

© Газета.ru

Согласно документу, не позднее 8 сентября 2022 года обвиняемый Сергей Кузнецов вместе с соучастниками сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda, чтобы совершить преступление.

«Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией», — говорится в тексте европейского ордера.

Сообщается, что в ходе операции диверсионной группой было установлено не менее четырех взрывных устройств по 14-27 килограммов каждая, в составе находились смеси гексогена и октогена.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Германию призвали раскрыть правду о «Северных потоках»

Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что у бывшего украинского военнослужащего Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по делу о подрыве «Северных потоков», нашли два загранпаспорта на разные имена. Издание допустило, что Киев таким образом хотел скрыть личность диверсанта. Тем временем суд оставил в силе решение об аресте фигуранта и намерен экстрадировать его в Германию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия выразила недовольство расследованием по делу о «Северных потоках».