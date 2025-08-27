Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону пострадали как минимум семь жилых домов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что все поврежденные дома расположены на Халтуринском переулке.

«Видны повреждения в семи зданиях - это жилые дома, трехэтажные. На проезжей части и тротуарах возле них валяются выбитые стекла и обломки», — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители. При себе у них переносные лаборатории.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе. Крыша одного из домов загорелась, никто не пострадал.