В Дагестане произошло мощное землетрясение магнитудой около 6. Эпицентр находился в Каспийском море в 40 километрах от побережья.

Сильные подземные точки минувшим вечером почувствовали в Дербенте, Каспийске, Хасавюрте и других городах. В домах двигалась мебель и шатались люстры, в магазинах с полок падали товары. Многие жители покинули свои квартиры и выбежали на улицу. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.

Очевидцы выкладывают видео трещин, которые появились на стенах домов. Подземные толчки ощутили также жители Чечни и Азербайджана. Землетрясения такой силы в регионе не было более полувека.