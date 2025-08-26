Раскрыта сумма, которую уже потратили на спасение Наговициной

Стоимость операций по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной может оцениваться в около 100 тысяч долларов. Об этом «Аргументам и фактам» заявил спасатель и преподаватель Центра школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Ранее сообщалось, что стоимость спасения Наговициной оценивают в 58,8 тысячи долларов. В эту сумму вошли вертолеты, врачи, и, возможная эвакуация тела, если она не выживет.

При этом, по словам Киселева, данная сумма, скорее всего, является минимальной, поскольку только вылет вертолета на такую операцию стоит порядка 20 тысяч долларов.

«А там уже сколько раз коптеры были задействованы, спасатели ходили, один вертолет вообще потерпел крушение. Я не говорю, что за это должны платить те, кого спасают, но это тоже серьезные затраты. Так что 60 тысяч долларов, я думаю, это еще очень слабый и приблизительный подсчет. Все на самом деле дороже», — сказал он.

В связи с этим Киселев считает, что стоимость всех спасательных работа на сегодняшний день составляет порядка 100 тысяч долларов, но «точно не меньше».

Ранее сообщалось, что поиски Наговициной полностью прекращены из-за крайне сложных погодных условий. Она перестала подавать признаки жизни 20 августа, но ее сын уверен, что альпинистка еще жива. Официально ее гибель пока также не подтверждалась.