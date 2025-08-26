Появились подробности об альпинисте, чье тело лежит недалеко от Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина находится на пике Победы рядом с телом погибшего 10 лет назад Михаила Ишутина. Сердце двукратного чемпиона России по альпинизму, обладателя звания "Снежный барс" перестало биться 8 августа 2015 года на высоте 7300 метров при спуске с пика Победы. Что известно о легендарном альпинисте и обстоятельствах его гибели - в нашем материале.

Михаил Васильевич Ишутин родился 3 января 1957 года в деревне Елисеевичи Брянской области. Окончил университет физкультуры имени Лесгавта в Санкт-Петербурге. Он был тренером по скалолазанию, президентом Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Архангельской области, имел почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".

Любовь к горам у Ишутина появилась еще в 78-м году, когда он с группой знакомых альпинистов отправился на скалы. С тех пор он совершил свыше 400 восхождений: освоил маршруты разной сложности по горам Тянь-Шаня, Кавказа и Памира, восходил на самые высокие вершины планеты - Эверест и Чогори...

Последняя - третья Победа

Восхождение на самую высокую точку в Тянь-Шане - на пик Победы летом 2015 года для российских альпинистов имело особое значение. В честь 70-летия Великой Победы на высоту 7 439 м там планировали установить копию знаменитого штурмового флага. Для Ишутина восхождение на этот семитысячник должно было стать третьим - ранее он уже дважды успешно покорял вершину.

Общий сбор стартовал 10 июля. Все участники до восхождения на пик Победы должны были пройти акклиматизацию на пике Ленина - на это было отведено 10 дней. Сначала взойти на Победу планировали разными маршрутами: одна группа собиралась идти классическим, Ишутин выбрал траверс Неру-Победа. Но погода внесла свои коррективы.

"Снега много, опасное снежное состояние маршрута. Мы взаимодействовали с командой Ишутина, который в конце концов пошел с нами по "классике", правда, вышел через два дня после нас, потому что шел снег, и он пережидал в базовом лагере", - вспомнил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в беседе с интернет-порталом Risk.ru.

На маршруте приходилось много тропить: снега много, глубокий. На пятый день пути группы вышли на Важу Пшевеллу, спустились в мульду (значительное чашеобразное углубление в снежном склоне - прим. "РГ") и вырыли пещеры на высоте почти 7000 м. Рядом с ними также была группа украинских спортсменов. Там альпинистам пришлось просидеть целый день в ожидании хорошей погоды - небольшое окно появилось только утром. Три группы вышли наверх в три часа утра.

"К 12:00 были на вершине... На спуске я встретил Мишу, который шел навстречу, ему всего метров двести оставалось, сказал ему: "Хватит уже, вот она - вершина, засчитываем, пошли обратно". Он: "Да, ладно, до парней дойду". Очень внятно и адекватно отвечал", - описал события того дня Яковенко.

Как только четверка команды Яковенко спустилась к "Обелиску" (скала на высоте 6950 м), старший тренер Николай Захаров по рации передал, что Ишутину стало плохо.

"Сфотографировались с флагом Победы. Начали спускаться. Дядя был замыкающим в связке. Все шло нормально. А через пару часов, на высоте около 7300 метров, у него заболела правая нога", - позднее рассказала KP.RU племянница Ишутина Ирина.

С ним остались два члена команды. Альпинист присел на камень, ветер унес его перчатку, когда напарники поймали ее - Михаил уже лежал на земле...

Они пытались провести реанимацию, но тщетно - по словам участников похода, Михаил Ишутин ушел всего за какие-то 15 минут. Его завернули в покрывало и положили в мульду. Спустить тело не было возможности - надвинулся сильный ураган, видимость пропала. Команда еле дошла до базового лагеря. По словам Захарова, подъем дался команде тяжело: один получил серьезное обморожение, у другого начался отек легких.

"На спуске я молил Бога и одновременно благодарил его, что кашляющие парни шли сами своими ногами. Если бы мы начали транспортировку, то наша группа превратилась бы в похоронную процессию", - сказал Яковенко.

Тело известного альпиниста осталось на высоте около 7200 метров всего в нескольких метрах от того места, где сейчас находится Наталья Наговицина. В течение всех этих лет предпринимались неоднократные попытки эвакуировать тело, но все оказались безуспешными.