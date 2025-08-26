Генпрокуратура призвала арестовать имущество рыбколхоза «Восток-1»

Генеральная прокуратура России попросила арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз "Восток-1"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы иска.

Генпрокуратура призвала суд Приморья арестовать имущество рыбколхоза, включая принадлежащие ему суда, активы его бенефициара, бывших и действующих акционеров. В иску по делу истец потребовал взыскать с ответчиков более 37,6 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и обратить «Восток-1» в доход государства.

Кроме рыбколхоза ответчиками указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает бенефициаром предприятия. Также упомянуты гендиректор Александр Сайфулин, и три организациии — корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.

