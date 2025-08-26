В Санкт-Петербурге в трехкомнатной квартире произошел мощный взрыв. Погиб 35-летний мужчина, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел во вторник, 26 августа, в многоквартирном доме на улице Стойкости в Кировском районе Петербурга. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования.

По словам очевидцев, были эвакуированы жильцы всех 36 квартир подъезда, где произошел взрыв.

Площадь пожара составила 50 «квадратов». В тушении участвуют 28 человек, 7 единиц спецтехники.

Ведется расследование причин и обстоятельств ЧП. Прокурор района Глеб Рыженков координирует работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.