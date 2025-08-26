В Турции россиянка зарезала своего мужа

Уроженка Татарстана зарезала своего мужа в Турции. Об этом сообщает «116.ру» со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел в районе Антальи — Кепез. В результате ссоры 57-летняя Айсылу Ахметшина ударила своего мужа — 51-летнего Османа Караеля — ножом. При этом мужчина вместо больницы направился к своему брату, живущему в пансионате, а через три дня его обнаружили без сознания в туалете и вызвали скорую. Однако прибывшие на место медики только констатировали смерть Караеля. При осмотре следователи и криминалисты заметили на животе мужчины ножевое ранение, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

После расследования у себя дома была задержана Ахметшина, нож, которым она ударила мужа, изъяли. При этом на вопрос о том, действительно ли она ударила супруга, женщина ничего не ответила.

«Мы разводились. Годами он меня избивал. В тот день мы снова поссорились. Я держала нож и хотела защититься. Все произошло случайно, неумышленно», — сказала Ахметшина.

В настоящее время суд арестовал обвиняемую.