Появились новые кадры с застрявшей на пике Победы Наговициной

Появились новые кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой Натальей Наговициной. Видео опубликовал RT.

Отмечается, что кадры были сняты еще утром и днем 16 августа. О том, что альпинистка застряла со сломанной ногой на пике Победы стало известно 15 дней назад.

На опубликованных кадрах видно, что Наговицина находится еще в оранжевой палатке — предположительно, до того, как другую, более теплую ей принес итальянец, который позже погиб. В ролике альпинистка наполовину вылезла из укрытия и машет в камеру беспилотника рукой.

Ранее сообщалось, что поиски Наговициной полностью прекращены из-за крайне сложных погодных условий. Она перестала подавать признаки жизни 20 августа, но ее сын уверен, что альпинистка еще жива. Официально ее гибель пока также не подтверждалась.